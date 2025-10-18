Week-end des Arts Salle des fêtes Beauronne
Week-end des Arts Salle des fêtes Beauronne samedi 18 octobre 2025.
Week-end des Arts
Salle des fêtes Le Bourg Beauronne Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-18
Exposition de peintures et sculptures
10h-17h, salle des fêtes
Vernissage samedi 18/10 à 12h
ACASL 06 23 77 02 47
Exposition de peintures et sculptures
10h-17h, salle des fêtes
Vernissage samedi 18/10 à 12h
ACASL 06 23 77 02 47 .
Salle des fêtes Le Bourg Beauronne 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 77 02 47
English : Week-end des Arts
Exhibition of paintings and sculptures
10am-5pm, salle des fêtes
Opening Saturday 18/10 at 12pm
ACASL 06 23 77 02 47
German : Week-end des Arts
Ausstellung von Gemälden und Skulpturen
10h-17h, Festsaal
Vernissage Samstag, 18.10. um 12 Uhr
ACASL 06 23 77 02 47
Italiano :
Mostra di dipinti e sculture
10.00-17.00, sala delle feste
Inaugurazione sabato 18/10 alle 12.00
ACASL 06 23 77 02 47
Espanol : Week-end des Arts
Exposición de pinturas y esculturas
10.00-17.00 h, sala de fiestas
Inauguración el sábado 18/10 a las 12.00 h
ACASL 06 23 77 02 47
L’événement Week-end des Arts Beauronne a été mis à jour le 2025-10-08 par Vallée de l’Isle en Périgord