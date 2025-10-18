Week-end des Arts Salle des fêtes Beauronne

Week-end des Arts Salle des fêtes Beauronne samedi 18 octobre 2025.

Week-end des Arts

Salle des fêtes Le Bourg Beauronne Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-18

Exposition de peintures et sculptures

10h-17h, salle des fêtes

Vernissage samedi 18/10 à 12h

ACASL 06 23 77 02 47

Exposition de peintures et sculptures

10h-17h, salle des fêtes

Vernissage samedi 18/10 à 12h

ACASL 06 23 77 02 47 .

Salle des fêtes Le Bourg Beauronne 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 77 02 47

English : Week-end des Arts

Exhibition of paintings and sculptures

10am-5pm, salle des fêtes

Opening Saturday 18/10 at 12pm

ACASL 06 23 77 02 47

German : Week-end des Arts

Ausstellung von Gemälden und Skulpturen

10h-17h, Festsaal

Vernissage Samstag, 18.10. um 12 Uhr

ACASL 06 23 77 02 47

Italiano :

Mostra di dipinti e sculture

10.00-17.00, sala delle feste

Inaugurazione sabato 18/10 alle 12.00

ACASL 06 23 77 02 47

Espanol : Week-end des Arts

Exposición de pinturas y esculturas

10.00-17.00 h, sala de fiestas

Inauguración el sábado 18/10 a las 12.00 h

ACASL 06 23 77 02 47

L’événement Week-end des Arts Beauronne a été mis à jour le 2025-10-08 par Vallée de l’Isle en Périgord