Week-end des arts créatifs Salle de Hérel Granville

Week-end des arts créatifs

Salle de Hérel 63 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville Manche

Tarif :

Date :

Début : Samedi Samedi 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16 19:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Exposants Créateurs professionnels.

Initiation Démonstration Ateliers créatifs pour enfant à partir de 8 ans et adultes. .

Salle de Hérel 63 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville 50400 Manche Normandie +33 6 04 48 76 89 rcmultimodel@gmail.com

English : Week-end des arts créatifs

German :

Italiano :

Espanol :

