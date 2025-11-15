Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Week-end des arts créatifs Salle de Hérel Granville

Week-end des arts créatifs Salle de Hérel Granville samedi 15 novembre 2025.

Week-end des arts créatifs

Salle de Hérel 63 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-16 19:00:00

Date(s) :
2025-11-15

Exposants Créateurs professionnels.
Initiation Démonstration Ateliers créatifs pour enfant à partir de 8 ans et adultes.   .

Salle de Hérel 63 Boulevard des Amiraux Granvillais Granville 50400 Manche Normandie +33 6 04 48 76 89  rcmultimodel@gmail.com

English : Week-end des arts créatifs

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Week-end des arts créatifs Granville a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Granville Terre et Mer