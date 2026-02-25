Week-End des Créateurs et Exposition Jeunes Talents Salon du château Villers-lès-Nancy

Week-End des Créateurs et Exposition Jeunes Talents

Salon du château Rue Albert 1er Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-03-20 10:00:00

fin : 2026-03-21 20:00:00

Date(s) :

2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22

Mars 2026 sera à nouveau le temps des Créateurs , rendez-vous annuel sur deux événements complémentaires organisés par Idalina Créations et l’Association Tendance Créations au Château Madame de Graffigny.

Cette année 2026, ce sera la 24ieme édition du Week-end Créateurs .

Depuis les premières éditions, le Week-end Créateurs (23 ans) et la Quinzaine des Créateurs (17 ans) connaissent un vrai succès auprès d’un public aguerri et, en attente de ce type d’événement Métiers d’Art. La notoriété, la constance et la rigueur de son organisation font que cet événement est devenu incontournable dans le paysage des Métiers d’Art en Région Grand-Est .

La qualité professionnelle, la diversité des créateurs, accompagnés de l’accueil qu’ils réservent au public lors de son passage sur le salon et en galerie participe activement à la notoriété de cet évènement.

Le Week-end Créateurs ouvrira ses portes au public en Nocturne dès le vendredi après-midi. Cette Nocturne permet d’offrir au public un créneau de visite supplémentaire, et une sortie de fin de semaine.

Ce sera la dixième édition dédiée aux Jeunes Talents Métiers d’Art de la Région Grand-Est . Cette exposition Jeunes Talents se déroulera dans la salle d’exposition du centre des écraîgnes. Elle permettra à ces Jeunes Talents de présenter et expliquer leur travail aux publics tout au long du week-end.Tout public

0 .

Salon du château Rue Albert 1er Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 92 32 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

March 2026 will once again be a time of Créateurs , an annual gathering of two complementary events organized by Idalina Créations and the Tendance Créations Association at Château Madame de Graffigny.

This year, 2026, it will be the 24th edition of the Week-end Créateurs .

Since its first editions, the Week-end Créateurs (23 years old) and the Quinzaine des Créateurs (17 years old) have been a real success with a seasoned public eager for this type of Métiers d?Art event. The notoriety, consistency and rigor of its organization have made this event an essential part of the Métiers d?Art en Région Grand-Est landscape.

The professional quality and diversity of the artists on show, together with the warm welcome they extend to the public when they visit the show and the galleries, actively contribute to the event?s reputation.

The Week-end Créateurs will open its doors to the public in a Nocturne on Friday afternoon. This Nocturne offers the public an extra visiting slot, and a weekend outing.

This will be the tenth edition dedicated to Jeunes Talents Métiers d?Art de la Région Grand-Est . The Jeunes Talents exhibition will take place in the showroom of the Centre des Ecraîgnes. It will enable these Young Talents to present and explain their work to the public throughout the weekend.

L’événement Week-End des Créateurs et Exposition Jeunes Talents Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-02-25 par DESTINATION NANCY