WEEK-END DES CRÉATEURS Rebigue

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-22 2025-11-23

Un week-end créatif pour faire le plein de jolies idées cadeaux, uniques et originales !

Une quinzaine d’artistes peintres et créateurs se réunissent pour vous proposer des objets uniques, fabriqués avec passion bijoux, textile, objets déco…

Apéritif offert samedi à 18h.

Entrée libre. .

SALLE DES FÊTES Rebigue 31320 Haute-Garonne Occitanie

English :

A creative weekend full of unique and original gift ideas!

German :

Ein kreatives Wochenende, um sich mit hübschen, einzigartigen und originellen Geschenkideen einzudecken!

Italiano :

Un weekend creativo per fare scorta di idee regalo uniche e originali!

Espanol :

¡Un fin de semana creativo para abastecerse de ideas de regalo únicas y originales!

