WEEK-END DES CRÉATEURS Rebigue samedi 22 novembre 2025.
SALLE DES FÊTES Rebigue Haute-Garonne
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
2025-11-22 2025-11-23
Un week-end créatif pour faire le plein de jolies idées cadeaux, uniques et originales !
Une quinzaine d’artistes peintres et créateurs se réunissent pour vous proposer des objets uniques, fabriqués avec passion bijoux, textile, objets déco…
Apéritif offert samedi à 18h.
Entrée libre. .
SALLE DES FÊTES Rebigue 31320 Haute-Garonne Occitanie foyer-rural-rebigue@laposte.net
English :
A creative weekend full of unique and original gift ideas!
German :
Ein kreatives Wochenende, um sich mit hübschen, einzigartigen und originellen Geschenkideen einzudecken!
Italiano :
Un weekend creativo per fare scorta di idee regalo uniche e originali!
Espanol :
¡Un fin de semana creativo para abastecerse de ideas de regalo únicas y originales!
