WEEK-END DES CRÉATEURS Rebigue samedi 22 novembre 2025.

SALLE DES FÊTES Rebigue Haute-Garonne

Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-22 2025-11-23

Un week-end créatif pour faire le plein de jolies idées cadeaux, uniques et originales !
Une quinzaine d’artistes peintres et créateurs se réunissent pour vous proposer des objets uniques, fabriqués avec passion bijoux, textile, objets déco…

Apéritif offert samedi à 18h.
Entrée libre.   .

SALLE DES FÊTES Rebigue 31320 Haute-Garonne Occitanie   foyer-rural-rebigue@laposte.net

A creative weekend full of unique and original gift ideas!

Ein kreatives Wochenende, um sich mit hübschen, einzigartigen und originellen Geschenkideen einzudecken!

Un weekend creativo per fare scorta di idee regalo uniche e originali!

¡Un fin de semana creativo para abastecerse de ideas de regalo únicas y originales!

