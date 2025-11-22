Week-end des familles Le Temple-sur-Lot

Week-end des familles

Salle Josiane Mascarin Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-22

Samedi 22

– 14h-14h30 spectacle de marionnettes ça suffit mammouth dès 3 ans

– 14h30-17h30 atelier d’expression créative et théâtrale

– 17h goûter offert

Dimanche 23

– 10h-17h familles bâtisseuses avec la Brigade d’Intervention Ludique (jeux en famille, pour tous les âges)

Dimanche 23

– 10h-17h familles bâtisseuses avec la Brigade d'Intervention Ludique (jeux en famille, pour tous les âges)

Salle Josiane Mascarin Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 94 10 71 scommeasso@gmail.com

English : Week-end des familles

Saturday 22nd

– 2:00-2:30 pm: puppet show ça suffit mammouth from 3 years upwards

– 2:30 5:30 pm: creative expression and theatre workshop

– 5pm: afternoon snack

Sunday 23

– 10am-5pm: building families with the Brigade d’Intervention Ludique (family games, for all ages)

German : Week-end des familles

Samstag, 22

– 14h-14h30: Puppentheaterstück ça suffit mammouth ab 3 J

– 14.30-17.30 Uhr: Workshop zum kreativen Ausdruck und Theaterspielen

– 17h: Angebotener Imbiss

Sonntag, 23:

– 10-17 Uhr: Baufamilien mit der Brigade d’Intervention Ludique (Spiele für die ganze Familie, für alle Altersgruppen)

Italiano :

Sabato 22:

– 14.00-14.30: spettacolo di burattini ça suffit mammouth dai 3 anni in su

– 14.30-17.30: laboratorio di espressione creativa e teatro

– ore 17.00: merenda

Domenica 23:

– 10.00-17.00: Costruire famiglie con la Brigade d’Intervention Ludique (giochi per famiglie per tutte le età)

Espanol : Week-end des familles

Sábado 22

– 14h-14h30: espectáculo de marionetas ça suffit mammouth a partir de 3 años

– 14h30-17h30: taller de expresión creativa y teatro

– 17h: merienda

Domingo 23

– 10.00-17.00: Construir familias con la Brigada de Intervención Lúdica (juegos familiares para todas las edades)

