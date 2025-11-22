Week-end des familles Le Temple-sur-Lot
Week-end des familles Le Temple-sur-Lot samedi 22 novembre 2025.
Week-end des familles
Salle Josiane Mascarin Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-23
2025-11-22
Samedi 22
– 14h-14h30 spectacle de marionnettes ça suffit mammouth dès 3 ans
– 14h30-17h30 atelier d’expression créative et théâtrale
– 17h goûter offert
Dimanche 23
– 10h-17h familles bâtisseuses avec la Brigade d’Intervention Ludique (jeux en famille, pour tous les âges)
Salle Josiane Mascarin Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 94 10 71 scommeasso@gmail.com
English : Week-end des familles
Saturday 22nd
– 2:00-2:30 pm: puppet show ça suffit mammouth from 3 years upwards
– 2:30 5:30 pm: creative expression and theatre workshop
– 5pm: afternoon snack
Sunday 23
– 10am-5pm: building families with the Brigade d’Intervention Ludique (family games, for all ages)
German : Week-end des familles
Samstag, 22
– 14h-14h30: Puppentheaterstück ça suffit mammouth ab 3 J
– 14.30-17.30 Uhr: Workshop zum kreativen Ausdruck und Theaterspielen
– 17h: Angebotener Imbiss
Sonntag, 23:
– 10-17 Uhr: Baufamilien mit der Brigade d’Intervention Ludique (Spiele für die ganze Familie, für alle Altersgruppen)
Italiano :
Sabato 22:
– 14.00-14.30: spettacolo di burattini ça suffit mammouth dai 3 anni in su
– 14.30-17.30: laboratorio di espressione creativa e teatro
– ore 17.00: merenda
Domenica 23:
– 10.00-17.00: Costruire famiglie con la Brigade d’Intervention Ludique (giochi per famiglie per tutte le età)
Espanol : Week-end des familles
Sábado 22
– 14h-14h30: espectáculo de marionetas ça suffit mammouth a partir de 3 años
– 14h30-17h30: taller de expresión creativa y teatro
– 17h: merienda
Domingo 23
– 10.00-17.00: Construir familias con la Brigada de Intervención Lúdica (juegos familiares para todas las edades)
