Week-end des fiertés au Ciné Galaure – Saint-Vallier, 6 juin 2025

Drôme

Week-end des fiertés au Ciné Galaure Ciné Galaure Saint-Vallier Drôme

Tarif : – – 7.5 EUR

Date :

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-06

Rendez-vous pour le premier week-end des fiertés organisé par le Ciné Galaure !

Ciné Galaure

Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 07 26 mediation@cinegalaure.fr

English :

Join us for the first Pride Weekend organized by Ciné Galaure!

German :

Treffpunkt für das erste Wochenende der Stolz, das von Ciné Galaure organisiert wird!

Italiano :

Unitevi a noi per il primo Pride Weekend organizzato da Ciné Galaure!

Espanol :

¡Únase a nosotros en el primer Fin de Semana del Orgullo organizado por Ciné Galaure!

L’événement Week-end des fiertés au Ciné Galaure Saint-Vallier a été mis à jour le 2025-05-18 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche