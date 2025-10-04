WEEK-END DES JOURNÉES DE LA SCIENCE SUR LE SITE DE CAMBOUS Viols-en-Laval

Viols-en-Laval Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-10-04
2025-10-04 2025-10-05

Week-end des journées de la science sur le site de Cambous. Animations.
Programme

Samedi 04/10 site ouvert au public et gratuit de 10h à 12h et de 14h à 18h30
-Forum des acteurs du patrimoine et du territoire
-Exposition des statues-menhir, sur le site de Cambous
-Conférence de L. Jallot à 18h30 les statues menhirs, sur le site de Cambous

Dimanche 05/10 site fermé au public stages artisanats préhistoriques (sur
inscription, détails à venir)   .

Viols-en-Laval 34380 Hérault Occitanie +33 6 21 19 11 15  cambous.slp@gmail.com

English :

Science days weekend on the Cambous site. Activities.

German :

Wochenende der Wissenschaftstage auf dem Gelände von Cambous. Animationen.

Italiano :

Weekend di giornate scientifiche sul sito di Cambous. Attività.

Espanol :

Fin de semana de jornadas científicas en el yacimiento de Cambous. Actividades.

