WEEK-END DES JOURNÉES DE LA SCIENCE SUR LE SITE DE CAMBOUS Viols-en-Laval

Week-end des journées de la science sur le site de Cambous. Animations.
Programme
Samedi 04/10 site ouvert au public et gratuit de 10h à 12h et de 14h à 18h30
-Forum des acteurs du patrimoine et du territoire
-Exposition des statues-menhir, sur le site de Cambous
-Conférence de L. Jallot à 18h30 les statues menhirs, sur le site de Cambous
Dimanche 05/10 site fermé au public stages artisanats préhistoriques (sur
inscription, détails à venir) .
Viols-en-Laval 34380 Hérault Occitanie +33 6 21 19 11 15 cambous.slp@gmail.com
English :
Science days weekend on the Cambous site. Activities.
German :
Wochenende der Wissenschaftstage auf dem Gelände von Cambous. Animationen.
Italiano :
Weekend di giornate scientifiche sul sito di Cambous. Attività.
Espanol :
Fin de semana de jornadas científicas en el yacimiento de Cambous. Actividades.
