Week-end des Loirétains Lorris
Week-end des Loirétains Lorris samedi 11 avril 2026.
Week-end des Loirétains
Lorris Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Week-end gratuit pour les Loirétains
Le Département du Loiret renouvelle son opération à destination des Loirétains (nés ou résidents) pour leur permettre de découvrir ou re-découvrir leur patrimoine. Sur présentation d’un justificatif, les habitants ou natifs du Loiret peuvent ainsi bénéficier de la gratuité tous le week-end dans l’un des 4 sites départementaux Musée Départemental de la Résistance et de la Déportation de Lorris, Château-musée de Gien, Château de Sully-sur-Loire et Château de Chamerolles. .
Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 84 19 musee-lorris@loiret.fr
English :
Free weekend for Loirétains
L’événement Week-end des Loirétains Lorris a été mis à jour le 2025-11-28 par OT GATINAIS SUD