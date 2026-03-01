Week-end des Loirétains Votre Château vous ouvre grand ses portes !

Sully-sur-Loire Loiret

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

2026-04-11

Notez bien les dates les 11 et 12 avril, de 10h à 18h, le majestueux Château de Sully-sur-Loire est ravi de convier tous les habitants du Loiret à un week-end d’exception. C’est une occasion unique de (re)découvrir ce joyau du patrimoine départemental, symbole de notre histoire et de notre culture.

Une rencontre privilégiée avec votre patrimoine

Le Week-end des Loirétains est bien plus qu’une simple visite. C’est une invitation à se réapproprier l’un des plus beaux châteaux de France, un lieu où l’histoire du Loiret s’est écrite siècle après siècle. Flânez dans les grandes salles, admirez la charpente unique du donjon, et imprégnez vous de l’atmosphère qui a vu défiler Jeanne d’Arc et le Duc de Sully. 0 .

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 36 86

English :

Weekend des Loirétains: Your Château opens its doors to you!

Make a note of the dates: on April 11 and 12, from 10am to 6pm, the majestic Château de Sully-sur-Loire is delighted to invite all Loiret residents to an exceptional weekend. It’s a unique opportunity to (re)discover this jewel of a castle

