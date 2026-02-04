Week-end des métiers d’art Musée de Sens Sens
Week-end des métiers d’art Musée de Sens Sens samedi 11 avril 2026.
Week-end des métiers d’art
Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 13:30:00
fin : 2026-04-11 16:00:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-12
Rencontrez les artisans d’art et leurs spécialités mosaïste, sculpteur, ferronnier…
Tout public
Apprenez-en plus sur Annika Roy, conservatrice-restauratrice du patrimoine, à qui on a confié près d’une vingtaine de cadres et de peintures à restaurer. .
Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22 contact@musee-sens.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Week-end des métiers d’art
L’événement Week-end des métiers d’art Sens a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Sens et Sénonais