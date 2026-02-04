Week-end des métiers d’art Musée de Sens Sens

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-04-11 13:30:00
fin : 2026-04-11 16:00:00

2026-04-11 2026-04-12

Rencontrez les artisans d’art et leurs spécialités mosaïste, sculpteur, ferronnier…

Tout public

Apprenez-en plus sur Annika Roy, conservatrice-restauratrice du patrimoine, à qui on a confié près d’une vingtaine de cadres et de peintures à restaurer.   .

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22  contact@musee-sens.fr

English : Week-end des métiers d’art

