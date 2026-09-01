Week-end des Producteurs – Licorne Festival Place de Verdun Fontenay-le-Comte
jeudi 24 septembre 2026 · Place de Verdun · Fontenay-le-Comte
Informations pratiques
Fontenay-le-Comte
Week-end des Producteurs – Licorne Festival
Place de Verdun Cinéma Grand Écran Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-24
Temps fort du Licorne Festival, le Festival du Cinéma et des Producteurs, le Week-end des Producteurs met sous les projecteurs celles et ceux qui rendent les films possibles.
Pendant quatre jours, du 24 au 27 septembre 2026, le public pourra rencontrer des producteurs et des équipes de films, assister à des projections, des avant-premières, des rencontres et des conférences, et découvrir les secrets de fabrication du cinéma.
Pour cette première édition, Hugo Sélignac, fondateur de Chi-Fou-Mi Productions, sera le producteur mis à l’honneur. Il viendra présenter plusieurs œuvres accompagnées de leurs équipes et partager son expérience avec le public.
D’autres producteurs, invités et rendez-vous seront dévoilés prochainement.
Un week-end pour voir des films, bien sûr… mais surtout pour rencontrer ceux qui les font ! .
Place de Verdun Cinéma Grand Écran Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire
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English :
A highlight of the Licorne Festival—the Film and Producers Festival—Producers’ Weekend shines a spotlight on the people who make films possible.
L’événement Week-end des Producteurs – Licorne Festival Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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