Week-end détente et bien-être Le Tillau Verrières-de-Joux

Le Tillau Le Mont des Verrières Verrières-de-Joux Doubs

Tarif : 75 EUR

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-10

2025-08-09

A u programme Hatha Yoga, suivi d'une méditation guidée. Le Hatha Yoga est une forme de yoga axée sur l'équilibre entre le corps et l'esprit, combinant postures physiques (asanas), respiration (pranayama) et méditation pour améliorer la souplesse, la force et la concentration. Les repas sont prévues sur la magnifique terrasse du restaurant pour déguster une assiette végétarienne et saine pour cette journée détox. Massages corporels de 25 minutes sur la zone de votre choix. Un soin combinant techniques de massage et moment de relaxation intense pur libérer les tensions, stimuler la circulation et revitaliser le corps.

Sur inscription par téléphone.

+33 6 06 66 34 58

