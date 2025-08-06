Week-end détente Le Poirier fondant Le Mayet-de-Montagne
Week-end détente Le Poirier fondant Le Mayet-de-Montagne vendredi 12 décembre 2025.
Week-end détente
Le Poirier fondant 9 Bourtin Le Mayet-de-Montagne Allier
Tarif : 240 – 240 – 280 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-14
2025-12-12
Un Week end pour lâcher-prise et se ressourcer dans un environnement calme et une ambiance amicale
Le Poirier fondant 9 Bourtin Le Mayet-de-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 44 01 36 celinevichy@gmail.com
English :
A weekend to let go and recharge your batteries in a calm and friendly environment
German :
Ein Wochenende zum Loslassen und Auftanken in einer ruhigen Umgebung und einer freundlichen Atmosphäre
Italiano :
Un fine settimana per lasciarsi andare e ricaricare le batterie in un ambiente calmo e accogliente
Espanol :
Un fin de semana para dejarse llevar y recargar las pilas en un ambiente tranquilo y agradable
