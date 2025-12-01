Week-end détente le poirier fondant Le Mayet-de-Montagne
Week-end détente le poirier fondant Le Mayet-de-Montagne vendredi 12 décembre 2025.
Week-end détente
le poirier fondant 03250 Le mayet de montagne Le Mayet-de-Montagne Allier
Tarif : 240 – 240 – 280 EUR
Tarif réduit
REDUIT POUR LES INSCRIPTIONS AVANT SEPTEMBRE
Date :
Début : Vendredi 2025-12-12 16:28:00
fin : 2025-12-14 16:28:00
Date(s) :
2025-12-12
Un week end pour se connecter à soi et trouver une détente mentale émotionnelle et physique
le poirier fondant 03250 Le mayet de montagne Le Mayet-de-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 44 01 36 celinevichy@gmail.com
English :
A weekend to connect with yourself and find mental, emotional and physical relaxation
German :
Ein Wochenende, um sich mit sich selbst zu verbinden und mentale, emotionale und körperliche Entspannung zu finden
Italiano :
Un fine settimana per connettersi con se stessi e trovare un rilassamento mentale, emotivo e fisico
Espanol :
Un fin de semana para conectar con uno mismo y encontrar la relajación mental, emocional y física
