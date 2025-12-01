Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Week-end détente le poirier fondant Le Mayet-de-Montagne

Week-end détente le poirier fondant Le Mayet-de-Montagne vendredi 12 décembre 2025.

Week-end détente

le poirier fondant 03250 Le mayet de montagne Le Mayet-de-Montagne Allier

Tarif : 240 – 240 – 280 EUR

Tarif réduit
REDUIT POUR LES INSCRIPTIONS AVANT SEPTEMBRE

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-12 16:28:00
fin : 2025-12-14 16:28:00

Date(s) :
2025-12-12

Un week end pour se connecter à soi et trouver une détente mentale émotionnelle et physique
  .

le poirier fondant 03250 Le mayet de montagne Le Mayet-de-Montagne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 44 01 36  celinevichy@gmail.com

English :

A weekend to connect with yourself and find mental, emotional and physical relaxation

German :

Ein Wochenende, um sich mit sich selbst zu verbinden und mentale, emotionale und körperliche Entspannung zu finden

Italiano :

Un fine settimana per connettersi con se stessi e trovare un rilassamento mentale, emotivo e fisico

Espanol :

Un fin de semana para conectar con uno mismo y encontrar la relajación mental, emocional y física

L’événement Week-end détente Le Mayet-de-Montagne a été mis à jour le 2025-07-17 par Vichy Destinations