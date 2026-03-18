Week-end d’expertise au Château Mauvinon avec Aurore Morisse Château Mauvinon Saint-Sulpice-de-Faleyrens
Week-end d’expertise au Château Mauvinon avec Aurore Morisse Château Mauvinon Saint-Sulpice-de-Faleyrens samedi 28 mars 2026.
Week-end d’expertise au Château Mauvinon avec Aurore Morisse
Château Mauvinon 239 Mauvinon Saint-Sulpice-de-Faleyrens Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-28
Évènement exceptionnel les 28-29 Mars à Saint-Emilion
Un week-end d’expertise inédit en présence d’Aurore Morisse, experte reconnue et figure emblématique de l’émission Affaire Conclue.
Les visiteurs auront l’opportunité d’apporter leurs objets pièces d’art, bijoux, objets anciens ou curiosités afin d’en découvrir l’histoire et la valeur grâce à l’expertise avisée d’Aurore Morisse.
Informations pratiques
Lieu Château Mauvinon Saint-Émilion
Dates 28 et 29 mars 2026
Horaires 10h 17h
Objets acceptés œuvres d’art, bijoux, objets anciens et de collection
Entrée libre Expertise sur place. .
Château Mauvinon 239 Mauvinon Saint-Sulpice-de-Faleyrens 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 84 03 97 brigitte.tribaudeau@chateaumauvinon.com
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English : Week-end d’expertise au Château Mauvinon avec Aurore Morisse
L’événement Week-end d’expertise au Château Mauvinon avec Aurore Morisse Saint-Sulpice-de-Faleyrens a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Saint-Emilion