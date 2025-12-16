Week-end d’initiation à la taille douce des arbres fruitiers

Crozant Creuse

Tarif : 75 – 75 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28 2026-03-01

Taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de mars (proverbe). Venez vous initier à la taille douce des arbres fruitiers lors d’un week-end théorique et pratique 1/2 journée en salle suivie de 2 demi journées de cas pratiques (taille de formation, taille de fructification ou encore reprise d’un verger abandonné). Du samedi matin au dimanche midi. >>> inscription obligatoire, tarif 75€/personne .

Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 59 89 72

