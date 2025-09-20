Week-end d’ouverture de la Manufacture et de l’Écomusée du Haut-Beaujolais Écomusée du Haut-Beaujolais Thizy-les-Bourgs

Week-end d’ouverture de la Manufacture et de l’Écomusée du Haut-Beaujolais Écomusée du Haut-Beaujolais Thizy-les-Bourgs samedi 20 septembre 2025.

Week-end d’ouverture de la Manufacture et de l’Écomusée du Haut-Beaujolais 20 et 21 septembre Écomusée du Haut-Beaujolais Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Grand week-end d’ouverture pour découvrir La Manufacture, l’Écomusée du Haut-Beaujolais et la Micro-Folie.

Visites commentées, animations et buvette seront proposées tout au long de la journée. Théâtre d’un chantier de rénovation d’envergure, La Manufacture ouvre à nouveau ses portes au sein d’un lieu emblématique du territoire. Parcours scénographiques autour de l’histoire de l’industrie textile locale, machines impressionnantes, exposition photo… seront à découvrir lors de ce week-end animé qui marque la grande réouverture de La Manufacture !

Écomusée du Haut-Beaujolais 570 chemin des pierres plantees, 69240 Thizy-les-Bourgs, France Thizy-les-Bourgs 69240 Thizy Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33474640648 https://www.lamanufacture.hautbeaujolais.fr Ouverte en 1880, la Manufacture de couvertures et molletons symbolise pendant longtemps l’aventure de l’industrie textile du Beaujolais. Jusqu’à 120 employés travaillent à la fabrication de nombreux produits, notamment les célèbres couvertures de la marque Le Chameau. Victime du déclin du secteur textile, elle ferme ses portes en 1981.

Aujourd’hui en partie rénovés par la COR, les bâtiments conservent l’âme de ce site emblématique et offrent un témoignage unique sur l’histoire textile industrielle du territoire.

Lieu vivant, La Manufacture du Haut-Beaujolais abrite un Écomusée et une Micro-Folie. Elle propose tout au long de l’année, une programmation culturelle riche et variée à destination de tous les publics : Visites libres et guidées, spectacles, animations….

Un lieu en constante évolution à visiter et revisiter !! Parking à proximité.

Grand week-end d’ouverture pour découvrir La Manufacture, l’Écomusée du Haut-Beaujolais et la Micro-Folie.

© Ministère de la Culture