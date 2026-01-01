Week-end d’ouverture de la Savonnerie du lavoir La Savonnerie du lavoir Asnières-sous-Bois

Week-end d’ouverture de la Savonnerie du lavoir

La Savonnerie du lavoir 24 Route de Châtel-Censoir Asnières-sous-Bois Yonne

Début : 2026-01-24 11:00:00

fin : 2026-01-25 18:00:00

2026-01-24

La Savonnerie du Lavoir est ouverte les derniers week-end du mois. Pour les premiers mois de l’année 2026, les dates sont les suivantes les samedi 24 et 25 janvier ; 28 février et 1er mars ; 28 et 29 mars ; 25 et 26 avril.

Chaque week-end d’ouverture donnera lieu à des ateliers spécifiques. Des goûters spéciaux seront également mis à disposition afin de faire de ces moments des temps conviviaux et de découverte ! .

La Savonnerie du lavoir 24 Route de Châtel-Censoir Asnières-sous-Bois 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 71 54 41 90 contact@savonnerie-lavoir.fr

