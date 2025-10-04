Week-end d’ouverture de l’exposition Morsure #5 | Visites, ateliers, rencontres… l’Archipel Fouesnant

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-04

Chaque année, l’Archipel présente le regard d’un·e artiste sur la gravure contemporaine. La sélection de cette cinquième édition, opérée par la commissaire d’exposition Cora Texier, réunit douze artistes autour d’un thème central la matière.

L’exposition est rythmée de rendez-vous pour découvrir les dessous de la création, appréhender l’aspect résolument ludique des techniques de gravure mais aussi échanger sur les thématiques abordées.

Programme du week-end d’ouverture

– Initiation à la sérigraphie | Samedi 4 octobre à 14h00 | Atelier avec Jaga Jankowska Cappigny | Tout public, dès 6 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte) | Durée 3h00

– Focus sur l’œuvre d’Emmanuel Gatti | Samedi 4 octobre à 15h00 | Échange avec Cora Texier et Emmanuel Gatti | Public ado et adulte | Durée 45′

– Visites guidées | Samedi 4 et dimanche 5 octobre à 16h30 | Avec Cora Texier | public ado et adulte | Durée 2h00

– Le Gravomaton | Samedi 4 et dimanche 5 octobre de 14h00 à 18h00 | Par Jean-Baptiste Cautain

– Création d’une œuvre à partir de tampons | Samedi 4 et dimanche 5 octobre de 14h00 à 18h00, en accès libre | Tout public, dès 4 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte)

– Focus sur l’œuvre d’Alice Gauthier | Dimanche 5 octobre à 15h00 | Échange avec Cora Texier et Alice Gauthier | Public ado et adulte | Durée 45′ .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 20 24

