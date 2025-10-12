Week-end d’ouverture du Jardin extraordinaire Le Jardin Extraordinaire Nantes

Week-end d’ouverture du Jardin extraordinaire Le Jardin Extraordinaire Nantes dimanche 12 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-12 10:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Temps d’ouvertureLancement officiel, rendez-vous samedi 11 octobre à 10h15, boulevard de Cardiff, côté Loire, en face de l’entrée principale du Jardin.Jolis coups de pinceauVenez découvrir la fresque réalisée par l’artiste Nina Missir et retrouvez la faune et la flore qui peuplent le jardin. Boulevard de Cardiff, en face de l’entrée principale du Jardin.Des étoiles plein les yeuxUn piano sur l’eau, des funambules dans les airs, des chanteurs, des grimpeurs, de la musique ou encore des jeux pour petits et grands… Laissez-vous transporter par les artistes et leurs univers propices à la rêverie.Samedi de 11h à 19h, animations gratuites proposées par des artistes et par les associations du quartier Bellevue / Chantenay / Sainte-Anne.Prise de hauteurInitiez-vous à l’escalade dans le site naturel de la carrière Misery, avec 80 voies dédiées. Gardez l’équilibre en déambulant sur des lignes de slackline !Samedi de 11h à 19h et dimanche de 10h à 18h. Démonstrations et initiations gratuites encadrées par Les Sanglés de l’Ouest et par le comité Loire-Atlantique montagne escalade. Inscriptions sur place.Visites thématiques gratuites – sur inscription, places limitées. Rendez-vous à proximité de l’entrée principale du jardin, rue Joseph Cholet.Exploration du Jardin, visites en français et en anglaisDécouverte de la transformation du Bas-ChantenayEn savoir plus :Que nous réserve l’extension du Jardin extraordinaire ?5 (bonnes) raisons de profiter de l’ouverture du Jardin extraordinaire

Le Jardin Extraordinaire Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/jardin-extraordinaire-le https://my.weezevent.com/visites-guidees-jardin-extraordinaire