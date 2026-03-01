Week-End D’OUVERTURE Elevage de la Roque

9 Chemin de la Roque Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Ouverture durant le week-end du 7 et 8 Mars de 10 heures à 17 heures ! Visites guidées de 1 heure, avec ou sans réservation (10h-11h30-14h-15h30), 4€ par personne.

Ouverture durant le week-end du 7 et 8 Mars de 10 heures à 17 heures ! Visites guidées de 1 heure, avec ou sans réservation (10h-11h30-14h-15h30), 4€ par personne. .

9 Chemin de la Roque Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 6 31 56 55 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Week-End D’OUVERTURE Elevage de la Roque

Open over the weekend of 7 and 8 March from 10am to 5pm! Guided tours of 1 hour, with or without booking (10am-11.30am-2pm-3.30pm), €4 per person.

L’événement Week-End D’OUVERTURE Elevage de la Roque Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Suisse Normande