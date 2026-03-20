Week-end d’ouverture l’ANDRA

ANDRA Centre Haute-Marne Saudron Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-28

Tout public

L’ANDRA organise un week-end d’ouverture avec un programme riche et varié !

Retrouvez sur place

– Animations gallo-romaines avec l’association La Cité des Leuques remontez le temps et plongez dans les savoir-faire gallo-romaines ! (atelier poterie, atelier mosaïque et atelier vannerie).

– Découvrez également des jeux romains en famille, testez votre habilité et votre stratégie.

– Rencontrez Quintius, un légionnaire qui vous ferra découvrir son équipement, les habits et le mode vie de ce célèbre soldat romain.

Profitez en également pour découvrir une exposition inédit et immersive vous présentant le métier d’archéologue !

Pour répondre à vos questions, partez à l’aventure dans l’exposition et son chantier de fouilles. Avec une truelle et de nombreux dispositifs interactifs, dégagez des vestiges (os, poteries, monnaie, graines…). Puis, comme dans un laboratoire, étudiez-les, identifiez-les et faites-les parler .

Le métier d’archéologue n’aura plus de secret pour vous !

Pièce d’identité obligatoire pour les adultes. Les photocopies et les pièces sur téléphone ne sont pas acceptés. .

ANDRA Centre Haute-Marne Saudron 52230 Haute-Marne Grand Est +33 3 29 75 89 59 visite.55.52@andra.fr

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English :

L’événement Week-end d’ouverture l’ANDRA Saudron a été mis à jour le 2026-03-16 par Antenne de Joinville