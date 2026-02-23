Week-end d’ouverture, le Manoir fête ses 10 ans ! Asnières-sur-Vègre

Week-end d’ouverture, le Manoir fête ses 10 ans !

6 rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05

Campement médiéval Revivez l’histoire de la seigneurie d’Asnières à travers des spectacles et des saynètes immersives. Profitez tout au long du weekend d’animations enfants, de démonstration militaire et de savoir-faire variés, de visites patrimoine.

De l'acquisition des terres d'Asnières à la vente de La Cour, en passant par un duel judiciaire, la construction du manoir ou la Guerre de Cent ans, l'histoire locale sera aussi l'occasion de découvrir la période médiévale dans son ensemble !

Profitez également tout au long du weekend d’animations enfants, de démonstration militaire et de savoir-faire variés, de visites patrimoine…

Avec les compagnies de reconstitution historique Letavia, Milites Pagenses, la Confrérie de Coëtquen, l’Alliance des Lions d’Anjou et la Confrérie de la Quintefeuille .

+33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

English :

Medieval camp: relive the history of the seigneury of Asnières through immersive shows and skits. Throughout the weekend, enjoy children’s activities, military demonstrations and heritage tours.

