Week-end droits des femmes au Wagon du Faget, concert d’un chœur de femme polyphonique, Le Wagon Café, Le Faget

Week-end droits des femmes au Wagon du Faget, concert d’un chœur de femme polyphonique Samedi 7 mars, 15h30 Le Wagon Café Haute-Garonne

Participation libre

Dans le cadre d’un week-end consacré aux droits des femmes du 6 au 8 Mars au Wagon du Faget, café associatif et culturel, nous aurons le plaisir d’accueillir un choeur de femmes polyphonique.

Les Chuchellas puisent leur énergie des fêtes tziganes pour revisiter un répertoire de chansons traditionnelles et bariolées. Des Balkans à l’Italie en passant par l’Espagne, la Russie, le Nigéria, le Japon…elles interprétent ces chants du voyage (en pas moins de 14 langues!) avec une bonne dose d’énergie et de folie joyeuse.

Barbara Lamothe, qui les dirige, jongle avec les instruments (accordéon, violon, et percussions) et insuffle au groupe qu’elle a créé une âme volcanique, dans un feu d’artifice émotionnel.

Bar et grignotage sur place.

Le Wagon Café 31460 Le Faget Le Faget 31460 Haute-Garonne Occitanie

