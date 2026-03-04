Week-end droits des femmes au Wagon du Faget : Concert « Les inconnues » par Maud Ceccon Vendredi 6 mars, 22h00 Le Wagon Café Haute-Garonne

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T22:00:00+01:00 – 2026-03-06T23:00:00+01:00

Fin : 2026-03-06T22:00:00+01:00 – 2026-03-06T23:00:00+01:00

Dans le cadre d’un week-end consacré aux droits des femmes du 6 au 8 Mars au Wagon du Faget, café associatif et culturel, Maud, avec sa voix et sa guitare, vous propose de découvrir six musiciennes et chanteuses américaines du nord peu connues des années 1920 à la fin des années 1950.

Entre chansons et biographies, laissez-vous guider dans ces temps anciens, sur ces terres lointaines; par une fine sélection de chansons pertinentes, belles, engagées; dans le style blues, jazz, rythm n’ soul.

Bar et grignotage sur place

Le Wagon Café 31460 Le Faget Le Faget 31460 Haute-Garonne Occitanie

Une voix, une guitare pour nous faire découvrir 6 musiciennes et chanteuses nord-américaines concert café culturel

concert les inconnues, Maud Ceccon