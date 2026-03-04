Week-end droits des femmes au Wagon du Faget : Projection de « Résilience », interview et clip, Le Wagon Café, Le Faget

Week-end droits des femmes au Wagon du Faget : Projection de « Résilience », interview et clip Samedi 7 mars, 14h00 Le Wagon Café Haute-Garonne

Participation Libre

Dans le cadre d’un week-end conscré aux droits des femmes du 6 au 8 Mars au Wagon du Faget, café associatif et culturel, rendez-vous samedi 7 mars à 14h pour écouter l’interview et le clip « Résilience » de Marie Pélissier qui nous partage l’histoire de son combat en tant que victime d’inceste et de sa reconstruction après de tels traumas. Un témoignage poignant rempli d’humanité et d’espoir.

La projection sera suivi d’un temps d’échange avec l’équipe du tournage : Davy Bourgeais, Lara Sangline et Marie Pélissier où vous pourrez réagir, poser des questions, échanger…

Vous pourrez également découvrir l’exposition photo de Joël Bardeau : « Ma résilience, réparation de l’image de soi par la photo »

Soutien à toutes les victimes qui osent prendre la paroles.

Le Wagon Café 31460 Le Faget Le Faget 31460 Haute-Garonne Occitanie

