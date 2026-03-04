Week-end droits des femmes au Wagon du Faget : Projection du documentaire L’ascension de Lizzie Le Blond réalisé par Sophie Chaffaut + temps d’échange, Le Wagon Café, Le Faget

Week-end droits des femmes au Wagon du Faget : Projection du documentaire L’ascension de Lizzie Le Blond réalisé par Sophie Chaffaut + temps d’échange Vendredi 6 mars, 20h30 Le Wagon Café Haute-Garonne

Participation libre

Dans le cadre d’un week-end conscré aux droits des femmes du 6 au 8 Mars au Wagon du Faget, café associatif et culturel, nous avons le plaisir de vous proposer la projection du documentaire « L’ascension de Lizzie Le Blond », réalisé par Sophie Chaffaut.

À l’aube du XXe siècle, l’alpiniste Lizzie Le Blond fut l’une des premières à avoir photographié la montagne et filmé les sports d’hiver dans les Alpes.

Figure oubliée de l’Histoire, Lizzie a pourtant fondé le premier club alpin féminin et documenté ses exploits dans sept livres et des milliers de photographies. Son œuvre hors du commun, renaît à travers ce film et porte avec elle toutes les femmes dont la mémoire a été effacée.

La projection sera suivit d’un temps d’échange en viso avec la réalisatrice.

Bar et grignotage sur place

Le Wagon Café 31460 Le Faget Le Faget 31460 Haute-Garonne Occitanie

Ce moyen métrage retrace l’histoire de la pionnière Elizabeth Hawkins-Whitshed, figure emblématique de l’histoire de l’alpinisme, de la photographie et du cinéma. projection documentaire

L’ascension de Lizzie Le Blond, documentaire Réalisé par Sophie Chaffaut