Week-end du Bonheur Bulles de Bon’Air Frignicourt
Week-end du Bonheur Bulles de Bon’Air Frignicourt vendredi 20 mars 2026.
Week-end du Bonheur
Bulles de Bon’Air 37 rue de la croix rouge Frignicourt Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-20
Au programme: Activités sur le thème du bonheur, sophrologie nocturne, soins énergétiques. Sur réservation.Tout public
Le vendredi 20 mars, c’est la journée internationale du bonheur. A cette occasion, l’association Bulles de Bon’Air vous a concocté une programmation sur tout le week-end Activités sur le thème du bonheur, sophrologie nocturne, soins énergétiques. Sur réservation .
Bulles de Bon’Air 37 rue de la croix rouge Frignicourt 51300 Marne Grand Est
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English : Week-end du Bonheur
On the program: Happiness-themed activities, nocturnal sophrology, energy treatments. Reservations required.
L’événement Week-end du Bonheur Frignicourt a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne