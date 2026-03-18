Week-end du Bonheur Bulles de Bon’Air Frignicourt

Week-end du Bonheur

Bulles de Bon’Air 37 rue de la croix rouge Frignicourt Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-20

Au programme: Activités sur le thème du bonheur, sophrologie nocturne, soins énergétiques. Sur réservation.Tout public

Le vendredi 20 mars, c’est la journée internationale du bonheur. A cette occasion, l’association Bulles de Bon’Air vous a concocté une programmation sur tout le week-end Activités sur le thème du bonheur, sophrologie nocturne, soins énergétiques. Sur réservation .

Bulles de Bon’Air 37 rue de la croix rouge Frignicourt 51300 Marne Grand Est

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English : Week-end du Bonheur

On the program: Happiness-themed activities, nocturnal sophrology, energy treatments. Reservations required.

L’événement Week-end du Bonheur Frignicourt a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne