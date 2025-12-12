Week-end du mariage Roumare

Week-end du mariage

Le Château de Roumare vous invite pour la seconde année consécutive sur son domaine pour un week-end du mariage les 10 et 11 janvier 2026.

Cet événement a pour objectif de rassembler des prestataires de qualité afin de permettre aux futurs mariés de notre secteur de les rencontrer et de trouver l’inspiration pour leur grand jour.

Le week-end sera rythmé par plusieurs défilés de robes de mariée dans notre orangerie, ainsi que par la présence de nombreux exposants issus de l’univers du mariage (traiteurs, fleuriste, bijoutiers, animations, coiffeur, maquilleurs, etc). .

875 Route de Barentin Roumare 76480 Seine-Maritime Normandie +33 6 83 34 59 70 contact@chateau-de-roumare.fr

