Week end du petit patrimoine à Saint-Christophe-des-Bardes Pré et salle communale Saint-Christophe-des-Bardes

Pré et salle communale Mairie Saint-Christophe-des-Bardes Gironde
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-14
2025-09-13
St Christophe des Bardes L’Histoire du Petit Patrimoine
Samedi 13 & Dimanche 14 septembre
De 10h à 18h
Pré & Salle communale
Gratuit & tout public
Deux jours d’animations, de découvertes et de convivialité autour du petit patrimoine local, à travers une exposition vivante et des temps forts pour tous les âges !
Samedi 13 septembre
10h Ouverture de l’exposition
12h Repas partagé Auberge espagnole
14h Mur participatif & jeu de piste
16h Théâtre d’improvisation
Dimanche 14 septembre
9h30 Balade contée avec Pierre Lucu
12h Buvette, restauration & vente de vin avec les vignerons de la commune
14h Quizz & remise des prix
Exposition à découvrir tout le week-end
Photos avant/après, objets anciens, cartes, plans, mémoire du village, créations des enfants de l’école, etc.
Infos & contact
lit.saintchristophedesbardes@gmail.com
07 80 34 44 47 .
Pré et salle communale Mairie Saint-Christophe-des-Bardes 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 34 44 47 lit.saintchristophedesbardes@gmail.com
