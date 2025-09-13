Week end du petit patrimoine à Saint-Christophe-des-Bardes Pré et salle communale Saint-Christophe-des-Bardes

St Christophe des Bardes L’Histoire du Petit Patrimoine

Samedi 13 & Dimanche 14 septembre

De 10h à 18h

Pré & Salle communale

Gratuit & tout public

Deux jours d’animations, de découvertes et de convivialité autour du petit patrimoine local, à travers une exposition vivante et des temps forts pour tous les âges !

Samedi 13 septembre

10h Ouverture de l’exposition

12h Repas partagé Auberge espagnole

14h Mur participatif & jeu de piste

16h Théâtre d’improvisation

Dimanche 14 septembre

9h30 Balade contée avec Pierre Lucu

12h Buvette, restauration & vente de vin avec les vignerons de la commune

14h Quizz & remise des prix

Exposition à découvrir tout le week-end

Photos avant/après, objets anciens, cartes, plans, mémoire du village, créations des enfants de l’école, etc.

Infos & contact

lit.saintchristophedesbardes@gmail.com

07 80 34 44 47 .

+33 7 80 34 44 47 lit.saintchristophedesbardes@gmail.com

