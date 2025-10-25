Week-end éco-découverte et solidarité Salle multifonction Querrien

Week-end éco-découverte et solidarité

Salle multifonction 26 Rue de Quimperlé Querrien Finistère

Début : 2025-10-25 11:00:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

2025-10-25 2025-10-26

Rendez-vous convivial et accessible à tous,.

Parce que la transition écologique se vit au quotidien, nous proposons de faire découvrir les porteurs de projet, les acteurs de l’écologie et de la préservation de l’environnement.

Pendant deux jours, petits et grands pourront explorer, apprendre et expérimenter des gestes simples pour préserver la planète, tout en rencontrant des acteurs locaux engagés.

Au programme du samedi, de 14 h à 18 h, on pourra découvrir les exposants et les initiatives locales. À 14 h, un atelier pratique Kiffe ton cycle (menstruel) ; de 15 h à 16 h 30, l’âne Aramis emportera les amateurs dans des petites balades de 10 minutes ; à 15 h 30, on pourra assister à une conférence sur le Zéro déchet et à 17 h, sera présentée une expo spectacle suivie d’un petit concert de didjeridoo. Le dimanche, dès 10 h, Nicole Cornu, spécialisée dans la marche nordique, emmènera les amateurs dans un circuit de 4,5 km. À 14 h, ce sera un échange avec Laura, la vigneronne de Guelvez ; à 14 h 30, un escape game ; à 15 h, une parenthèse musicale et à 16 h, une animation sur l’art récup et créatif.

Pendant ces deux journées, la restauration sera assurée, à 12 h, par Épices & Sens de la cuisine exotique, à consommer sur place ou à emporter.

Il est nécessaire de réserver les repas et de s’inscrire aux ateliers auprès de l’association AK Village. .

Salle multifonction 26 Rue de Quimperlé Querrien 29310 Finistère Bretagne +33 6 07 77 41 95

