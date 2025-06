Week end en famille à Montfaucon Montfaucon 2 juillet 2025 18:00

Lot

Week end en famille à Montfaucon Les Mercredis de Montfaucon Montfaucon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-07-02 18:00:00

fin : 2025-08-13 23:00:00

Date(s) :

2025-07-02

Tous les mercredis de 18h à 23h sur la place de l’ancien couvent retrouvez toutes les associations de Montfaucon qui animent le village autour d’un bar et de différents foodtrucks.

Du 2 juillet au 13 août

Le 2 Juillet avec l’association « Montfaucon de France » Pétanque

Le 9 Juillet avec l’association « Des Pierres en Héritage » Ambiance et Quizz Sixties

Le 16 Juillet avec l’Association des Familles de Traumatisés Crâniens et Cérébro-lésés du Lot (AFTC) Jeux Géants en bois

Le 23 Juillet avec le Comité des Fêtes de Montfaucon Soirée Dub Jah Tribulation Sound System

Le 30 Juillet avec l’association d’Animation Sports, Loisirs, Culture de Montfaucon Jeux de société

Et aussi :

Le 6 Août concert au jardin du Presbytère

Le 13 août ciné plein air au jardin du Presbytère

Les différents foodtrucks sur place les mercredis Les poulets d’Aurélia, Les pizzas de Maud (les 9 et 23 Juillet) et la Dallas (les 2, 16 et 30 Juillet) .

Les Mercredis de Montfaucon

Montfaucon 46240 Lot Occitanie +33 6 77 58 30 50

English :

Every Wednesday from 6pm to 11pm on the Place de l’Ancien Convent, you’ll find all the Montfaucon associations bringing the village to life with a bar and various foodtrucks.

From July 2 to August 13

German :

Jeden Mittwoch von 18:00 bis 23:00 Uhr auf dem Platz des ehemaligen Klosters finden Sie alle Vereine von Montfaucon, die das Dorf mit einer Bar und verschiedenen Foodtrucks beleben.

Vom 2. Juli bis zum 13. August

Italiano :

Ogni mercoledì dalle 18.00 alle 23.00, nella piazza del vecchio convento, si incontrano tutte le associazioni di Montfaucon che animano il villaggio con un bar e vari foodtruck.

Dal 2 luglio al 13 agosto

Espanol :

Todos los miércoles de 18:00 a 23:00 en la plaza del antiguo convento, conozca a todas las asociaciones de Montfaucon que animan el pueblo con un bar y varios foodtrucks.

Del 2 de julio al 13 de agosto

L’événement Week end en famille à Montfaucon Montfaucon a été mis à jour le 2025-06-23 par OT Labastide-Murat