Week-end en famille au musée de la Libération de Paris les 6 et 7 décembre 2025 : escape game et activités gratuites au programme ! Musée de la Libération de Paris – Musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin PARIS

Participez à une visite guidée, un jeu interactif sur tablette ou découvrez l’histoire avec les petits héros de la série animée « Les grandes Grandes vacances ». Et pour la première fois cette année, lancez-vous un défi en famille : un escape game dans les souterrains du musée, avec notre création originale « Fréquence Libération » !

Au programme de cette nouvelle édition 2025 au musée, samedi 6 et dimanche 7 décembre :

Dimanche 7 décembre

Escape game « Fréquence Libération »

Nous sommes le 25 août 1944, le capitaine Belfort, accompagné de quatre autres pompiers de Paris doit hisser à nouveau les couleurs de la France sur la Tour Eiffel.

Mais il y a un problème : la communication a été interrompue par un incident technique.

Le compte à rebours est lancé : dans 75 minutes, il sera trop tard, une troupe allemande sera sur place. Depuis la salle de communication du bunker, vous allez devoir fouiller, réfléchir et communiquer pour envoyer le signal à temps sur la bonne fréquence.

Saurez-vous rétablir la communication à temps ?

Cette expérience immersive est une création originale de l’Apitouthèque pour le musée de la Libération de Paris, à vivre ensemble à l’occasion du Week-end en famille Paris Musées.

Informations pratiques – Gratuit

– Tout public à partir de 10 ans

– Jeu en équipe, il vous sera demandé sur place de constituer des groupes de 5 joueurs

– Créneaux à 10h15, 11h30, 13h45, 15h, 16h15 (durée 1h15)

– Une grande partie du jeu se déroulant dans le PC Rol, uniquement accessible par un escalier de 100 marches : il n’est pas possible aux PMR d’y participer

– La visite est par ailleurs fortement déconseillées :

aux personnes souffrant d’insuffisance cardiaque ou respiratoire,

aux personnes souffrant de claustrophobie

Réservation : obligatoire par mail liberation.reservation@paris.fr ou par téléphone au 01 71 28 34 78

Merci de préciser le créneau souhaité, le nombre de participants et leurs âges.

Samedi 6 décembre à 11h

Visite guidée – La Mission Rol-Tanguy en famille

Une manière originale et ludique d’aborder la période de la Seconde Guerre mondiale en France à travers la découverte des collections du musée et la descente dans le poste de commandement souterrain de la Libération de Paris. Dans le PC, participez à un jeu interactif sur tablette numérique pour aider les époux Rol-Tanguy à contrer les plans du terrible général Von Terror.

Informations pratiques Public : Enfants de 8 à 12 ans et adultes

Durée : 1h30

Gratuit sur réservation au 01.71.28.34.75 ou liberation.reservations@paris.fr

Jouez avec le serious-game sur tablette

Informations pratiques En autonomie

Accès toutes les 30mn de 10h30 à 12h30, puis de 13h30 à 14h30.

Pour les enfants de 8 à 12 ans, accompagnés de leur parents.

Gratuit. Les billets sont à prendre directement à la caisse du musée.

Découvrez le PC-Rol avec la visite en réalité mixte « Insurrection 1944 »

Informations pratiques En autonomie

A 15h, 15h45 et 16h30.

A partir de 12 ans.

Gratuit. Les billets sont à prendre directement à la caisse du musée.

Le Week-end en famille est de retour en 2025 ! Rendez-vous pour un week-end festif et gratuit, spécialement dédié au public familial.

Du samedi 06 décembre 2025 au dimanche 07 décembre 2025 :

gratuit sous condition Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-06T01:00:00+01:00

fin : 2025-12-08T00:59:59+01:00

Date(s) :

Musée de la Libération de Paris – Musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin 4 avenue du colonel Henri Rol-Tanguy 75014 PARIS

https://www.museeliberation-leclerc-moulin.paris.fr/weekend-en-famille-les-6-et-7-decembre https://www.facebook.com/MuseeLeclercMoulinLiberationdeParis https://www.facebook.com/MuseeLeclercMoulinLiberationdeParis