Week end en famille les 4 et 5 octobre 2025 Maison de Balzac musée et bibliothèque Paris samedi 4 octobre 2025.

Tout au long du week-end, les familles pourront découvrir en autonomie le jeu des parfums. Un jeu olfactif qui fait résonner tous les sens, parle à l’imaginaire et active la mémoire. Ou encore le jeu des métiers autour des personnages balzaciens. Le samedi, parents et enfants pourront faire la course à l’écriture lors d’ateliers animés par l’autrice Julie Abecassis pour écrier et décrire, imaginer et associer les personnages balzaciens. Le dimanche, l’œuvre de Balzac se réinvente à travers les trésors contés par La Cour des Contes qui vous propose de redécouvrir les chefs-d’œuvre de la littérature française en version contée.

INSCRIPTION SUR PLACE LE JOUR DE L’ACTIVITÉ, 30 MIN AVANT LE DÉBUT

Visite guidée du musée – samedi 4/10, de 15h à 16h30 – en famille à partir de 10 ans (15 places disponibles)

– Ateliers d’écriture – samedi 4/10, de 15h à 17h : 4 ateliers de 30 minutes conçus à partir des dispositifs olfactifs du musée – en famille, à partir de 10 ans (15 places disponibles à chaque atelier)

: 4 ateliers de 30 minutes conçus à partir des dispositifs olfactifs du musée – Récits de la Cour des contes – dimanche 5/10 de 15h à 16h30 – en famille, à partir de 7 ans (15 places disponibles à chaque session)

Participez à une course de l’écriture le samedi et faîtes-vous embarquer par la Cour des Contes le dimanche.

Du samedi 04 octobre 2025 au dimanche 05 octobre 2025 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 17h00

gratuit

Gratuit dans la limite des places disponibles. Inscription sur place 30 minutes avant le début de l’activité.

Public enfants, jeunes et adultes.

Maison de Balzac musée et bibliothèque 47, rue Raynouard 75016 Paris

