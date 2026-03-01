Week-end en famille : venez danser au musée Bourdelle Musée Bourdelle PARIS

Rendez-vous au musée Bourdelle pour un week-end musical et

dansé en famille, en partenariat avec le théâtre Silvia Monfort. Entrez dans la ronde grâce à des ateliers d’initiation à

cette danse ancestrale et universelle.

Le dimanche, laissez-vous

emporter par la Fanfort, fanfare intergénérationnelle du théâtre Silvia

Monfort, qui vous propose un concert plein de surprises. Une multitude

d’instruments jouera un répertoire de musiques traditionnelles et des

compositions originales.

Samedi 28 et dimanche 29 mars 2026 de 10h à 18h

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles

Inscription sur place aux activités

« Mini-reliefs en mouvement »

A partir de reliefs et de

sculptures évoquant le mouvement, la danse et le rythme, parents et enfants

réalisent un « mini-relief » inspiré

par un geste dansé ou musical.

Créneaux : Samedi et dimanche à 10h15, 11h et 11h45

Public : En famille – enfants de 2 à 4 ans

Durée : 45 min

« Danser en relief »

Après une découverte de figures

mythologiques tout en mouvement et en rythme, petits et grands réalisent un

bas-relief en argile représentant une figure ou une scène dansée.

Créneaux : Samedi et dimanche à 13h, 14h30 et 16h

Public : En

famille – enfants à partir de 4 ans

Durée : 1h30

« Danse, impressions et

monotypes »

En s’inspirant des croquis

d’Antoine Bourdelle autour de la danseuse Isadora Duncan, dessinons et

imprimons des drapés tourbillonnants et des corps en mouvement.

Créneaux : Samedi et dimanche à 14h et 15h30

Public : En famille – enfants à partir de 6 ans

Durée : 1h30

« Frise et reliefs en

mouvement »

Sur les traces de la danseuse

Isadora Duncan et des frises grecques, petits et grands impriment dans l’argile

des drapés et des mouvements dansés.

Créneaux : Samedi et dimanche à 10h et 11h30

Public : En famille – enfants à partir de 5 ans

Durée : 1h30

« Danse et musique – modelage »

D’après les bas-reliefs du Théâtre

des Champs-Elysées créés par Bourdelle, les enfants et les parents prennent la

pose puis réalisent une sculpture en argile collective.

Créneaux : Dimanche à 10h, 11h et 12h

Public : En famille – enfants à partir de 6 ans

Durée : 1h

« Danse et musique – fusain »

D’après les bas-reliefs du Théâtre

des Champs-Elysées créés par Bourdelle, les enfants et les parents prennent la

pose puis dessinent au fusain des figures dansantes.

Créneaux : Dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h

Public : En famille – enfants à partir de 6 ans

Durée : 1h

« Atelier d’initiation à la

ronde – danse »

En compagnie du danseur Ismaël Beladid, entrez dans la

ronde grâce à des ateliers d’initiation à cette danse ancestrale et

universelle. En partenariat avec le Théâtre Silvia Monfort en écho au spectacle R·onde·s.

Créneaux : Samedi et dimanche à 14h, 15h et 16h

Public : En

famille – enfants à partir de 5 ans

Durée : 30 minutes

« Performance de la Fanfort –

fanfare du Théâtre Silvia Monfort »

Laissez-vous emporter par la

Fanfort, fanfare intergénérationnelle du théâtre Silvia Monfort, qui vous

propose un concert plein de surprises. Une multitude d’instruments jouera un

répertoire de musiques traditionnelles et des compositions originales.

Créneaux : Dimanche à 15h30 et 16h30

Tout public

Durée : 20 minutes

Tout au long du week-end, des ateliers créatifs et de modelage invitent petits et grands à réveiller leur âme d’artiste.

Le dimanche 29 mars 2026

de 10h00 à 18h00

Le samedi 28 mars 2026

de 10h00 à 18h00

gratuit

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles.

Inscription sur place aux activités.

Tout public.

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS

https://www.bourdelle.paris.fr/decouvrir/le-musee/actualites/week-end-en-famille-venez-danser-au-musee-bourdelle +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle https://www.facebook.com/museebourdelle



