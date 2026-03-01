Week-end en famille : venez danser au musée Bourdelle Musée Bourdelle PARIS
Rendez-vous au musée Bourdelle pour un week-end musical et
dansé en famille, en partenariat avec le théâtre Silvia Monfort. Entrez dans la ronde grâce à des ateliers d’initiation à
cette danse ancestrale et universelle.
Le dimanche, laissez-vous
emporter par la Fanfort, fanfare intergénérationnelle du théâtre Silvia
Monfort, qui vous propose un concert plein de surprises. Une multitude
d’instruments jouera un répertoire de musiques traditionnelles et des
compositions originales.
Samedi 28 et dimanche 29 mars 2026 de 10h à 18h
Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles
Inscription sur place aux activités
« Mini-reliefs en mouvement »
A partir de reliefs et de
sculptures évoquant le mouvement, la danse et le rythme, parents et enfants
réalisent un « mini-relief » inspiré
par un geste dansé ou musical.
Créneaux : Samedi et dimanche à 10h15, 11h et 11h45
Public : En famille – enfants de 2 à 4 ans
Durée : 45 min
« Danser en relief »
Après une découverte de figures
mythologiques tout en mouvement et en rythme, petits et grands réalisent un
bas-relief en argile représentant une figure ou une scène dansée.
Créneaux : Samedi et dimanche à 13h, 14h30 et 16h
Public : En
famille – enfants à partir de 4 ans
Durée : 1h30
« Danse, impressions et
monotypes »
En s’inspirant des croquis
d’Antoine Bourdelle autour de la danseuse Isadora Duncan, dessinons et
imprimons des drapés tourbillonnants et des corps en mouvement.
Créneaux : Samedi et dimanche à 14h et 15h30
Public : En famille – enfants à partir de 6 ans
Durée : 1h30
« Frise et reliefs en
mouvement »
Sur les traces de la danseuse
Isadora Duncan et des frises grecques, petits et grands impriment dans l’argile
des drapés et des mouvements dansés.
Créneaux : Samedi et dimanche à 10h et 11h30
Public : En famille – enfants à partir de 5 ans
Durée : 1h30
« Danse et musique – modelage »
D’après les bas-reliefs du Théâtre
des Champs-Elysées créés par Bourdelle, les enfants et les parents prennent la
pose puis réalisent une sculpture en argile collective.
Créneaux : Dimanche à 10h, 11h et 12h
Public : En famille – enfants à partir de 6 ans
Durée : 1h
« Danse et musique – fusain »
D’après les bas-reliefs du Théâtre
des Champs-Elysées créés par Bourdelle, les enfants et les parents prennent la
pose puis dessinent au fusain des figures dansantes.
Créneaux : Dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h
Public : En famille – enfants à partir de 6 ans
Durée : 1h
« Atelier d’initiation à la
ronde – danse »
En compagnie du danseur Ismaël Beladid, entrez dans la
ronde grâce à des ateliers d’initiation à cette danse ancestrale et
universelle. En partenariat avec le Théâtre Silvia Monfort en écho au spectacle R·onde·s.
Créneaux : Samedi et dimanche à 14h, 15h et 16h
Public : En
famille – enfants à partir de 5 ans
Durée : 30 minutes
« Performance de la Fanfort –
fanfare du Théâtre Silvia Monfort »
Laissez-vous emporter par la
Fanfort, fanfare intergénérationnelle du théâtre Silvia Monfort, qui vous
propose un concert plein de surprises. Une multitude d’instruments jouera un
répertoire de musiques traditionnelles et des compositions originales.
Créneaux : Dimanche à 15h30 et 16h30
Tout public
Durée : 20 minutes
Tout au long du week-end, des ateliers créatifs et de modelage invitent petits et grands à réveiller leur âme d’artiste.
Le dimanche 29 mars 2026
de 10h00 à 18h00
Le samedi 28 mars 2026
de 10h00 à 18h00
gratuit
Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles.
Inscription sur place aux activités.
Tout public.
Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS
Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS
https://www.bourdelle.paris.fr/decouvrir/le-musee/actualites/week-end-en-famille-venez-danser-au-musee-bourdelle +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr
