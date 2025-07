Week-end en fête Les Moitiers-d’Allonne

Week-end en fête Les Moitiers-d’Allonne samedi 16 août 2025.

Week-end en fête

Les Moitiers-d’Allonne Manche

Tarif :

Date :

Début : Samedi 2025-08-16

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-08-16

Samedi 16 août

Vide-grenier 2€ le mètre et exposition de voitures anciennes gratuit.

14h30 ensilage à l’ancienne.

Buvette et restauration sur place.

20h méchoui. 19€ par adulte / 9€ par enfant.

Groupe de musique dès 19h30.

Pensez à emmener vos couverts !

Dimanche 17 août

10h-17h 4L en folie.

Baptême de l’air en hélicoptère, places limitées. La vente de ticket se fait au mille club le 10/07, le 24/07 ou le 07/08.

Buvette et restauration sur place.

Inscription au 06 28 54 22 96 ou 02 14 14 40 51.

Organisé par le Comité des fêtes les Moitiers d’Allonne.

Les Moitiers-d’Allonne 50270 Manche Normandie +33 2 14 14 40 51

English : Week-end en fête

Saturday August 16th

Garage sale: 2? a metre and free classic car show.

2:30 pm: old-fashioned silage-making.

Refreshments and food on site.

8pm: méchoui. 19? per adult / 9? per child.

Live band from 7:30pm.

Don’t forget to bring your cutlery!

Sunday August 17

10am-5pm: 4L en folie.

Helicopter flight experience, places limited. Tickets on sale at the mille club on 10/07, 24/07 or 07/08.

Refreshments and catering on site.

Registration on 06 28 54 22 96 or 02 14 40 51.

Organized by the Comité des fêtes les Moitiers d’Allonne.

German :

Samstag, 16. August:

Flohmarkt: 2? pro Meter und Ausstellung von Oldtimern kostenlos.

14.30 Uhr: Silage auf traditionelle Weise.

Getränke und Essen vor Ort.

20 Uhr: Mechoui. 19? pro Erwachsener / 9? pro Kind.

Musikgruppe ab 19.30 Uhr.

Denken Sie daran, Ihr Besteck mitzubringen!

Sonntag, den 17. August

10:00-17:00 Uhr: 4L en folie.

Lufttaufe in einem Hubschrauber, begrenzte Plätze. Der Ticketverkauf findet im mille club am 10/07, 24/07 oder 07/08 statt.

Getränke und Speisen vor Ort.

Anmeldung unter 06 28 54 22 96 oder 02 14 14 40 51.

Organisiert vom Comité des fêtes les Moitiers d’Allonne.

Italiano :

Sabato 16 agosto:

Vendita di garage: 2? al metro e mostra gratuita di auto d’epoca.

14.30: raccolta dell’insilato all’antica.

Rinfresco e cibo sul posto.

ore 20.00: barbecue. 19? per adulto / 9? per bambino.

Band dal vivo dalle 19.30.

Non dimenticate di portare le posate!

Domenica 17 agosto:

10.00-17.00: 4L en folie.

Primo volo in elicottero, posti limitati. Biglietti in vendita al mille club il 10/07, il 24/07 o il 07/08.

Rinfresco e ristorazione sul posto.

Per iscriversi, chiamare lo 06 28 54 22 96 o lo 02 14 14 40 51.

Organizzato dal Comité des fêtes les Moitiers d’Allonne.

Espanol :

Sábado 16 de agosto

Venta de garaje: 2? el metro y exposición gratuita de coches clásicos.

14.30 h: recogida de ensilado a la antigua usanza.

Refrescos y comida in situ.

20.00 h: barbacoa. 19? por adulto / 9? por niño.

Banda en directo a partir de las 19.30 h.

No olvide traer los cubiertos

Domingo 17 de agosto

de 10.00 a 17.00 h: 4L en folie.

Primer vuelo en helicóptero, plazas limitadas. Venta de entradas en el mille club los días 10/07, 24/07 o 07/08.

Refrescos y catering in situ.

Para inscribirse, llamar al 06 28 54 22 96 o al 02 14 14 40 51.

Organizado por el Comité des fêtes les Moitiers d’Allonne.

