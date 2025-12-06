WEEK-END ÉPICURIEN- TÉLÉTHON VALRAS

Valras-Plage Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Téléthon gourmand daube, tripes, gardianne, soupe, seiche, frites et douceurs.

Tout le week-end, Valras-Plage vous donne rendez-vous pour un RDV épicurien au profit du Téléthon.

À emporter ou à déguster sur place, vous retrouverez un large choix de spécialités

-Daube de sanglier du chef,

-Tripes maison,

-Gardianne de taureau,

-Soupe de poisson,

-Seiche de la Confrérie de la Pignate.

Sur place, vous pourrez également profiter de frites, pain américain, entrées salées et sucrées.

Il est vivement conseillé de réserver vos plats, y compris la seiche, au 06 81 86 39 17.

À noter l’opération galette continue ! Depuis 5 ans, Leclerc Béziers Devèze reverse 1 € à l’AFM Téléthon Valras pour chaque galette achetée.

Un moment gourmand et solidaire pour soutenir la recherche. .

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie

English :

Gourmet telethon: stew, tripe, gardianne, soup, cuttlefish, French fries and sweets.

German :

Gourmet-Telethon: Daube, Kutteln, Gardianne, Suppe, Tintenfisch, Pommes frites und Süßigkeiten.

Italiano :

Telethon gastronomico: spezzatino, trippa, gardianne, zuppa, seppie, patatine e dolci.

Espanol :

Teletón gastronómico: estofado, callos, gardianne, sopa, sepia, patatas fritas y dulces.

L’événement WEEK-END ÉPICURIEN- TÉLÉTHON VALRAS Valras-Plage a été mis à jour le 2025-11-21 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE