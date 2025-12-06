WEEK-END ÉPICURIEN- TÉLÉTHON VALRAS Valras-Plage
WEEK-END ÉPICURIEN- TÉLÉTHON VALRAS Valras-Plage samedi 6 décembre 2025.
WEEK-END ÉPICURIEN- TÉLÉTHON VALRAS
Valras-Plage Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-07
Téléthon gourmand daube, tripes, gardianne, soupe, seiche, frites et douceurs.
Tout le week-end, Valras-Plage vous donne rendez-vous pour un RDV épicurien au profit du Téléthon.
À emporter ou à déguster sur place, vous retrouverez un large choix de spécialités
-Daube de sanglier du chef,
-Tripes maison,
-Gardianne de taureau,
-Soupe de poisson,
-Seiche de la Confrérie de la Pignate.
Sur place, vous pourrez également profiter de frites, pain américain, entrées salées et sucrées.
Il est vivement conseillé de réserver vos plats, y compris la seiche, au 06 81 86 39 17.
À noter l’opération galette continue ! Depuis 5 ans, Leclerc Béziers Devèze reverse 1 € à l’AFM Téléthon Valras pour chaque galette achetée.
Un moment gourmand et solidaire pour soutenir la recherche. .
Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie
English :
Gourmet telethon: stew, tripe, gardianne, soup, cuttlefish, French fries and sweets.
German :
Gourmet-Telethon: Daube, Kutteln, Gardianne, Suppe, Tintenfisch, Pommes frites und Süßigkeiten.
Italiano :
Telethon gastronomico: spezzatino, trippa, gardianne, zuppa, seppie, patatine e dolci.
Espanol :
Teletón gastronómico: estofado, callos, gardianne, sopa, sepia, patatas fritas y dulces.
L’événement WEEK-END ÉPICURIEN- TÉLÉTHON VALRAS Valras-Plage a été mis à jour le 2025-11-21 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE