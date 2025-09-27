WEEK-END FAITES DE LA PRÉHISTOIRE Viols-en-Laval

Viols-en-Laval Hérault

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-28

2025-09-27

Week-end Faites de la Préhistoire site de Cambous ouvert au public et gratuit. Animations.

Samedi 27/09

-Montage d’une charbonnière des garrigues, exposition et rencontre avec un

maître charbonnier

– Exposition des statues-menhir, sur le site de Cambous

-Conférence de L. Jallot à 18h30 les statues menhirs, sur le site de Cambous

Dimanche 28/09 fin du montage et allumage de la charbonnière .

Viols-en-Laval 34380 Hérault Occitanie +33 6 21 19 11 15 cambous.slp@gmail.com

English :

Faites de la Préhistoire » weekend: Cambous site open to the public, free of charge. Activities.

German :

Wochenende « Faites de la Préhistoire »: Die Stätte von Cambous ist für die Öffentlichkeit zugänglich und kostenlos. Animationen.

Italiano :

Fine settimana « Faites de la Préhistoire »: sito di Cambous aperto al pubblico e gratuito. Attività.

Espanol :

Fin de semana « Faites de la Préhistoire »: sitio de Cambous abierto al público y gratuito. Actividades.

