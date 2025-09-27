WEEK-END FAITES DE LA PRÉHISTOIRE Viols-en-Laval
WEEK-END FAITES DE LA PRÉHISTOIRE
Viols-en-Laval Hérault
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-28
2025-09-27
Week-end Faites de la Préhistoire site de Cambous ouvert au public et gratuit. Animations.
Programme
Samedi 27/09
-Montage d’une charbonnière des garrigues, exposition et rencontre avec un
maître charbonnier
– Exposition des statues-menhir, sur le site de Cambous
-Conférence de L. Jallot à 18h30 les statues menhirs, sur le site de Cambous
Dimanche 28/09 fin du montage et allumage de la charbonnière .
Viols-en-Laval 34380 Hérault Occitanie +33 6 21 19 11 15 cambous.slp@gmail.com
English :
Faites de la Préhistoire » weekend: Cambous site open to the public, free of charge. Activities.
German :
Wochenende « Faites de la Préhistoire »: Die Stätte von Cambous ist für die Öffentlichkeit zugänglich und kostenlos. Animationen.
Italiano :
Fine settimana « Faites de la Préhistoire »: sito di Cambous aperto al pubblico e gratuito. Attività.
Espanol :
Fin de semana « Faites de la Préhistoire »: sitio de Cambous abierto al público y gratuito. Actividades.
L’événement WEEK-END FAITES DE LA PRÉHISTOIRE Viols-en-Laval a été mis à jour le 2025-09-05 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP