WEEK-END FAMILLE AU CHÂTEAU D’EAU 58 Allées Charles de Fitte Toulouse

WEEK-END FAMILLE AU CHÂTEAU D’EAU

Début : 2026-01-24 11:00:00

fin : 2026-01-25 18:00:00

2026-01-24

Le premier week-end famille de l’année est au Château d’Eau ! Des activités à consommer sans modération !

Durant ce weekend festif, des ateliers, animations et visites sont programmées pour les petits et les grands. Au programme

SAMEDI 24 JANVIER

– 13h30-17h30 Atelier Kapla (Atelier de construction pour créer des ponts, des tours et tout ce que vous imaginez !)

– 15h30-16h30 Rencontre autour du livre le livre photo jeunesse

– 11h-18h A toi de jouer ! (Toute la journée, des outils de médiation sont à votre disposition livret jeux, points à relier et jeux de société).

DIMANCHE 25 JANVIER

– 15h-16h Visite de l’exposition @sophie.zenon

– 11h-18h A toi de jouer ! (Toute la journée, des outils de médiation sont à votre disposition livret jeux, points à relier et jeux de société).

Bon à savoir De janvier à novembre , chaque mois un weekend dédié aux familles est proposé dans un musée ou un monument de la Ville, l’occasion de passer un moment en famille à la découverte du patrimoine toulousain ! .

58 Allées Charles de Fitte 58 ALLÉES CHARLES DE FITTE Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 24 52 35 galerielechateaudeau@mairie-toulouse.fr

English :

The first family weekend of the year is at the Château d?Eau! Activities to be enjoyed without moderation!

