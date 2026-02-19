Week-end famille enquête en famille

Impasse du musée Novion-Porcien Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Durant un week-end conçu spécialement pour les familles, venez découvrir les métiers du musée et résoudre une enquête pour petits et grands. Passez la journée au musée, en profitant d’un déjeuner à la cafétéria du musée ! Plats chauds inspirés de la gastronomie locale, gourmandises et boissons, de quoi vous redonner des forces pour finir votre visite ! horaire d’ouverture du musée 10h-17h (dernier accès possible à 15h30 pour vous laisser le temps de profiter de votre visite).

Impasse du musée Novion-Porcien 08270 Ardennes Grand Est +33 3 24 72 69 50

English :

During a weekend specially designed for families, come and discover the museum’s trades and solve an investigation for young and old alike. Spend the day at the museum, enjoying lunch in the museum cafeteria! Hot dishes inspired by local gastronomy, delicacies and drinks, enough to give you strength to finish your visit! Museum opening hours: 10am 5pm (last admission at 3:30pm to give you time to enjoy your visit).

L’événement Week-end famille enquête en famille Novion-Porcien a été mis à jour le 2026-02-18 par Ardennes Tourisme