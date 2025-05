Week-end Féria au Café du Commerce – Saint-Affrique, 16 mai 2025 07:00, Saint-Affrique.

Aveyron

Week-end Féria au Café du Commerce 10 Rue de la République Saint-Affrique Aveyron

Début : Vendredi 2025-05-16

fin : 2025-05-17

2025-05-16

« Venez vivre l’ambiance festive de la féria au Café du Commerce ! Deux soirées inoubliables vous attendent une explosion de couleurs pour la soirée Jaune, et un esprit traditionnel pour la soirée Rouge et Blanche. Ne manquez pas ces événements!

On attendait avec grande impatience de vous parler de ce weekend…. Les invit’ sont lancées ! Très chauds de faire la (vraie) fête avec vous, on vous attend les 16 et 17 mai pour la FERIA DU COM.

Programme:

Vendredi 16 mai Soirée Jaune (soleil et 51) DJ Tintin aux platines Bodega, fiesta & cadeaux à gagner

Samedi 17 mai Soirée Rouge & Blanc (on vous fait pas un dessin pour la tenue): Début des festivités à 16h avec DJ Jimmix

DJ Pierre Hoff enflamme la soirée dès 20h Encore des cadeaux à gagner !

On a hâte. .

10 Rue de la République

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 12 60

L’événement Week-end Féria au Café du Commerce Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-05-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)