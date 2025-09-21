Week-end Fermes ouvertes Bleu Vert Vosges Découverte du jardin et de la ferme avec ses 5 sens Sauvages et cultivées Cornimont

Sauvages et cultivées 46 route du droit Cornimont Vosges

Gratuit

Dimanche 2025-09-21 14:00:00

2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Découverte du jardin et de la ferme avec ses 5 sens Architecture au jardin. A l’aide de nos 5 sens, Camille et Justine vous proposent de découvrir leur jardin de plantes aromatiques et leur métier autrement. Sortez vos palettes, affûtez vos sens et venez partagez un petit goûter avec nous.Tout public. Maximum 15 personnes.Tout public

Sauvages et cultivées 46 route du droit Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 6 87 24 31 88

English :

Discover the garden and the farm with your 5 senses: Architecture in the garden. Using our 5 senses, Camille and Justine invite you to discover their aromatic plant garden and farm in a whole new way. Get out your pallets, sharpen your senses and come and share a snack with us. Maximum 15 people.

German :

Entdeckung des Gartens und des Bauernhofs mit den 5 Sinnen Architektur im Garten. Camille und Justine laden Sie ein, ihren Kräutergarten und ihren Beruf mithilfe unserer fünf Sinne auf eine andere Art und Weise zu entdecken. Holen Sie Ihre Paletten heraus, schärfen Sie Ihre Sinne und teilen Sie mit uns einen kleinen Snack. Maximal 15 Personen.

Italiano :

Scoprite il giardino e la fattoria con i vostri 5 sensi: Architettura in giardino. Utilizzando i 5 sensi, Camille e Justine vi invitano a scoprire il loro giardino di piante aromatiche e il loro lavoro in un modo completamente nuovo. Tirate fuori le vostre palette, aguzzate i vostri sensi e venite a condividere una piccola merenda con noi. Massimo 15 persone.

Espanol :

Descubra el jardín y la granja con los 5 sentidos: Arquitectura en el jardín. Utilizando nuestros 5 sentidos, Camille y Justine te invitan a descubrir su jardín de plantas aromáticas y su trabajo de una forma diferente. Saca tus paletas, agudiza tus sentidos y ven a compartir un tentempié con nosotros. Saca tus paletas, agudiza tus sentidos y ven a compartir un aperitivo con nosotros. Máximo 15 personas.

