Week-end festif à Heuilley-sur-Saône Heuilley-sur-Saône samedi 23 août 2025.

Heuilley-sur-Saône Côte-d’Or

Tarif : Gratuit

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-08-23 16:00:00

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-23

Week-end festif à Heuilley-sur-Saône !

Expo Palette et couleur & Fête foraine !

Au programme le samedi 23 août :

16h à minuit marché artisanal

19h 23h Animation Nat et Tof

21h Remise des lampions aux enfants

Retraite aux flambeaux | Feu d’artifice rue du Patis

Buffet / Buvette / Glace

Le dimanche 24 août, vide grenier et animation avec Jean de Vonges .

Heuilley-sur-Saône 21270 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 33 57 13

