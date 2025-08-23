Week-end festif à Heuilley-sur-Saône Heuilley-sur-Saône
Week-end festif à Heuilley-sur-Saône Heuilley-sur-Saône samedi 23 août 2025.
Week-end festif à Heuilley-sur-Saône
Heuilley-sur-Saône Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-23 16:00:00
fin : 2025-08-24
Date(s) :
2025-08-23
Week-end festif à Heuilley-sur-Saône !
Expo Palette et couleur & Fête foraine !
Au programme le samedi 23 août :
16h à minuit marché artisanal
19h 23h Animation Nat et Tof
21h Remise des lampions aux enfants
Retraite aux flambeaux | Feu d’artifice rue du Patis
Buffet / Buvette / Glace
Le dimanche 24 août, vide grenier et animation avec Jean de Vonges .
Heuilley-sur-Saône 21270 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 47 33 57 13
English : Week-end festif à Heuilley-sur-Saône
German : Week-end festif à Heuilley-sur-Saône
Italiano :
Espanol :
L’événement Week-end festif à Heuilley-sur-Saône Heuilley-sur-Saône a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Cap Val de Saône