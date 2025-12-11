Week-end festif à Saint Léon sur Vézère Saint-Léon-sur-Vézère

Week-end festif à Saint Léon sur Vézère

Le Bourg Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

2025-12-13

Samedi (dès 15h) contes de Noël, veillée chantée, scène ouverte. Dimanche (15h) spectacle. Concerts et spectacles au chapeau place de l’église.

Oyez, oyez, braves gens, damoiselles et damoiseaux! Troubadours, faites rugir les trompettes, et les tambours! Notre marché de noël vous attend les 13 et 14 décembre sur la place de l’église, de nombreuses animations prévues. Nous vous attendons à partir de 15 heures.

Au programme

Samedi

15h contes de Noël (salle des fêtes)

18h veillée chantée autour du feu (place de l’église)

19h 21h scène ouverte locale et musicale

Dimanche

15h spectacle Sous les ponts nous danserons quand même (salle des fêtes)

Ambiance chaleureuse pour tout la famille !

Concerts et spectacles au chapeau sur la place de l’église. .

Le Bourg Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 73 16

English : Week-end festif à Saint Léon sur Vézère

Saturday (from 3pm): Christmas storytelling, carol sing-along, open stage. Sunday (3pm): show. Concerts and shows on the church square.

