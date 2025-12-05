Week-end festif autour du village de Noël et du Téléthon Place des martyrs Imphy
Place des martyrs Centre ville Imphy Nièvre
Gratuit
Début : 2025-12-05 16:30:00
fin : 2025-12-05 21:00:00
2025-12-05
La municipalité propose
– Vendredi 5 décembre Place des martyrs
Nombreux stands au profit du Téléthon gastronomiques, artisanaux, associations et CMJ…
16h30 goûter offert aux enfants
17h déambulation des mascottes Daisy, Winnie et Donald et présence du Père Noël
18h discours de Mme le Maire (lancement des illuminations et du téléthon)
18h30 concert du groupe Nash
Restauration sur place
– Dimanche 7 décembre Salle des fêtes 48, rue Paul Vaillant Couturier
14h30 Théâtre La Perruche et le Poulet par la Compagnie Le Grenier du Nohain Pièce de Robert Thomas
Dans le bureau de Me Rocher, notaire, la standardiste, Melle Alice (la perruche) fait régner la bonne humeur. Alors qu’elle va fermer l’étude, elle découvre le corps de son patron poignardé ! Elle appelle la police et s’évanouit… .
Place des martyrs Centre ville Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 90 95 00 mairie@ville-imphy.fr
