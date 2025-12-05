Week-end festif autour du village de Noël et du Téléthon Place des martyrs Imphy

Week-end festif autour du village de Noël et du Téléthon

Place des martyrs Centre ville Imphy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2025-12-05 16:30:00

fin : 2025-12-05 21:00:00

2025-12-05

La municipalité propose

– Vendredi 5 décembre Place des martyrs

Nombreux stands au profit du Téléthon gastronomiques, artisanaux, associations et CMJ…

16h30 goûter offert aux enfants

17h déambulation des mascottes Daisy, Winnie et Donald et présence du Père Noël

18h discours de Mme le Maire (lancement des illuminations et du téléthon)

18h30 concert du groupe Nash

Restauration sur place

– Dimanche 7 décembre Salle des fêtes 48, rue Paul Vaillant Couturier

14h30 Théâtre La Perruche et le Poulet par la Compagnie Le Grenier du Nohain Pièce de Robert Thomas

Dans le bureau de Me Rocher, notaire, la standardiste, Melle Alice (la perruche) fait régner la bonne humeur. Alors qu’elle va fermer l’étude, elle découvre le corps de son patron poignardé ! Elle appelle la police et s’évanouit… .

Place des martyrs Centre ville Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 90 95 00 mairie@ville-imphy.fr

