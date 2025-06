Week-end festif Sur l’aire de pique-nique à côté de l’église Cuves 5 juillet 2025 07:00

Manche

Week-end festif Sur l’aire de pique-nique à côté de l’église Impasse de l’Eglise Saint Denis Cuves Manche

Tarif : – –

Date : Samedi 2025-07-05

Début : Samedi Samedi 2025-07-05

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-05

Le week-end débute le samedi avec un concours de pétanque, inscriptions 15h, début 16h, puis le soir, grillé et feu d’artifice, à 23h.

Suivi d’un vide-greniers le dimanche, toute la journée, organisé par le comité des fêtes de Cuves. Buvette et restauration sur place. Inscriptions au 06.65.33.80.53 ou au 06.83.53.05.56

Sur l’aire de pique-nique à côté de l’église Impasse de l’Eglise Saint Denis

Cuves 50670 Manche Normandie +33 6 65 33 80 53

English : Week-end festif

The weekend kicks off on Saturday with a pétanque competition (registration 3pm, start 4pm), followed by a barbecue and fireworks display at 11pm.

Followed by an all-day garage sale on Sunday, organized by the Comité des fêtes de Cuves. Refreshments and snacks on site. To register, call 06.65.33.80.53 or 06.83.53.05.56

German :

Das Wochenende beginnt am Samstag mit einem Boule-Wettbewerb, Einschreibungen 15 Uhr, Beginn 16 Uhr, abends Grillen und Feuerwerk um 23 Uhr.

Anschließend folgt am Sonntag ganztägig ein Flohmarkt, der vom Festkomitee von Cuves organisiert wird. Getränke und Speisen vor Ort. Anmeldungen unter 06.65.33.80.53 oder 06.83.53.05.56

Italiano :

Il fine settimana inizia sabato con una gara di pétanque (iscrizione alle 15:00, inizio alle 16:00), seguita da un barbecue e da uno spettacolo pirotecnico alle 23:00.

Domenica si terrà una vendita di garage per tutto il giorno, organizzata dal comitato della festa di Cuves. Rinfreschi e spuntini sul posto. Iscrizioni al numero 06.65.33.80.53 o 06.83.53.05.56

Espanol :

El fin de semana comienza el sábado con una competición de petanca (inscripción a las 15.00 h, comienzo a las 16.00 h), seguida de una barbacoa y un espectáculo de fuegos artificiales a las 23.00 h. El domingo se celebra una venta de garaje durante todo el día, organizada por el comité de fiestas de Cuves.

El domingo, el comité de fiestas de Cuves organiza una venta de garaje durante todo el día. Refrescos y tentempiés in situ. Inscripciones en el 06.65.33.80.53 o 06.83.53.05.56

