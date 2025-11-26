WEEK- END FESTIF DE NOEL HALLE AUX MARCHANDS Rieumes
WEEK- END FESTIF DE NOEL HALLE AUX MARCHANDS Rieumes vendredi 12 décembre 2025.
WEEK- END FESTIF DE NOEL
HALLE AUX MARCHANDS 1 Place des Marchands Rieumes Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-12
L’ASSOCIATION LES ENFANTS D’ABORD VOUS PROPOSE SON WEEK- END FESTIF DE NOEL
HALLE AUX MARCHANDS DE RIEUMES .
HALLE AUX MARCHANDS 1 Place des Marchands Rieumes 31370 Haute-Garonne Occitanie
English :
ASSOCIATION LES ENFANTS D’ABORD INVITES YOU TO ITS FESTIVE CHRISTMAS WEEKEND
German :
DER VEREIN LES ENFANTS D’ABORD BIETET IHNEN SEIN FESTLICHES WEIHNACHTSWOCHENENDE AN
Italiano :
L’ASSOCIAZIONE LES ENFANTS D’ABORD VI INVITA AL SUO WEEKEND NATALIZIO DI FESTA
Espanol :
LA ASOCIACIÓN LES ENFANTS D’ABORD TE INVITA A SU FIN DE SEMANA FESTIVO DE NAVIDAD
L’événement WEEK- END FESTIF DE NOEL Rieumes a été mis à jour le 2025-11-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE