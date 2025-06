WEEK-END FESTIF & FAMILIAL Musée archéologique départemental Jublains 5 juillet 2025 09:00

Mayenne

WEEK-END FESTIF & FAMILIAL Musée archéologique départemental 13 Rue de la Libération Jublains Mayenne

Début : 2025-07-05 09:00:00

fin : 2025-07-05 18:00:00

2025-07-05

2025-07-06

Cette année, les trois sites patrimoniaux départementaux (le musée archéologique de Jublains, le musée Robert Tatin, le château de Sainte-Suzanne) s’associent pour proposer un événement inédit festif et familial pour célébrer le début des vacances d’été.

Le rallye-photo de la forteresse

Imaginez la forteresse de Jublains il y a plus de 100 ans ! C’est ce que propose cette animation qui invite les participants à découvrir le site antique au début du 20e siècle en lien avec l’exposition De curieuses ruines . Demandez le matériel à l’accueil du musée puis déplacez-vous dans la forteresse à l’emplacement exact du photographe. Vous réussirez alors peut-être à retrouver l’objet mystère dans le musée. Bonne chance !

Samedi 5 juillet

Tarif entrée du site

À noter cette animation en autonomie sera proposée tout l’été, sur demande à l’accueil

Construis la forteresse de Jublains

En module de carton, en Kapla®, en pâte à modeler…L’énigmatique forteresse de Jublains se prête au jeu de la construction de maquettes à l’aide de différents supports. Observez avec attention les murs du monument et étudiez avec précision le plan de la structure. En famille ou en compagnie d’autres participants, vous êtes fins prêts pour réaliser la maquette de la forteresse avec le support de votre choix !

Dimanche 6 juillet de 14h à 18h

Musée archéologique

Entrée libre .

English :

This year, the department?s three heritage sites (the Jublains archaeological museum, the Robert Tatin museum and the Château de Sainte-Suzanne) are teaming up to offer an original, festive, family-friendly event to celebrate the start of the summer vacations.

German :

Dieses Jahr haben sich die drei Kulturstätten des Departements (das archäologische Museum von Jublains, das Robert Tatin-Museum und das Schloss von Sainte-Suzanne) zusammengeschlossen, um ein neuartiges, festliches und familienfreundliches Ereignis zum Beginn der Sommerferien anzubieten.

Italiano :

Quest’anno, i tre siti del patrimonio del dipartimento (il museo archeologico di Jublains, il museo Robert Tatin e il castello di Sainte-Suzanne) uniscono le forze per offrire un evento unico e festoso per le famiglie per celebrare l’inizio delle vacanze estive.

Espanol :

Este año, los tres sitios patrimoniales del departamento (el museo arqueológico de Jublains, el museo Robert Tatin y el castillo de Sainte-Suzanne) se unen para ofrecer un evento festivo familiar único con motivo del inicio de las vacaciones de verano.

