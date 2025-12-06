Week end festif gratuit les 6 et 7 décembre 2025 61 la Canebière Marseille 1er Arrondissement

Week end festif gratuit les 6 et 7 décembre 2025

Du samedi 6 au dimanche 7 décembre 2025 de 13h30 à 17h. 61 la Canebière 12 rue des Lices Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-06 13:30:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-06

La Mairie du 1-7 vous invite à un week-end magique les 6 et 7 décembre pour fêter la fin de l’année ensemble.

Animations, spectacles et escape game ! Venez nombreux, en famille, avec vos enfants et ados !

Gratuit et sans réservation

◾ En Mairie des 1 et et 7e arrondissements, 61 la Canebière

Animations festives Ateliers de décoration boules, couronnes et sujets de Noël, lettre au Père Noël, stand photo avec le père Noël, papillotes et gourmandises.

️ Samedi 6 décembre de 13h30 à 17h

️ Dimanche 7 décembre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h



La plume qui danse Spectacle de théâtre et vitraux de papier (pour les enfants de 1 à 6 ans).

Petit Lutin découvre une plume légère et colorée dans les dunes. Il part alors à la recherche du Grand Pélican pour lui rendre ce trésor envolé.

Entre théâtre d’ombres lumineux, musique et poésie, une aventure tendre et joyeuse à la plage. (4 séances de 25 min)

️ Samedi 6 décembre à 14h30 et 16h

️ Dimanche 7 décembre à 11h et 15h





◾ Au centre municipal d’animations des Lices, 12 rue des Lices, 13007 Marseille

Animations festives Ateliers de décoration boules, couronnes et sujets de Noël, lettre au Père Noël, stand photo avec le père Noël, papillotes et gourmandises.

️ Samedi 6 décembre de 13h30 à 17h

️ Dimanche 7 décembre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h



Petits poissons Spectacle tout public (recommandé à partir de 18 mois). Un spectacle poétique et plein d’humour pour les tout-petits, inspiré d’un conte polynésien. Grâce à des objets détournés et des comptines marines, les enfants voguent sur un océan imaginaire à la rencontre de drôles de poissons. (6 séances de 20 min)

️ Samedi 6 décembre à 14h, 15h30 et 17h

️ Dimanche 7 décembre à 11h, 15h et 16h30



Escape game Pour les enfants de 6 à 12 ans. Vous êtes les assistants du Père Noël chargés de retrouver le Super Jouet volé par un lutin malicieux, en résolvant des énigmes et des défis pour le ramener à l’usine de jouets avant Noël. Vous pourrez enquêter dans l’atelier, la forêt enchantée, la fabrique de jouets ou interroger les habitants du Village de Noël.

️ Samedi 6 décembre de 13h30 à 17h

️ Dimanche 7 décembre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h



Plus d’information https://mairie1-7.marseille.fr/actualites/week-end-magique-samedi-6-et-dimanche-7-decembre-2025 .

61 la Canebière 12 rue des Lices Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 54 10 contact1-7@marseille.fr

English :

The Mairie du 1-7 invites you to a magical weekend on December 6 and 7 to celebrate the end of the year together.

Entertainment, shows and an escape game! Come one, come all, with your kids and teens!

Free and without reservation

German :

Das Rathaus von 1-7 lädt Sie am 6. und 7. Dezember zu einem magischen Wochenende ein, um gemeinsam das Ende des Jahres zu feiern.

Animationen, Shows und ein Escape Game! Kommen Sie zahlreich, mit der ganzen Familie, Ihren Kindern und Jugendlichen!

Kostenlos und ohne Reservierung

Italiano :

La Mairie du 1-7 vi invita a un magico weekend il 6 e 7 dicembre per festeggiare insieme la fine dell’anno.

Intrattenimento, spettacoli e un gioco di fuga! Venite in famiglia, con i vostri bambini e ragazzi!

Gratuito e senza prenotazione

Espanol :

La Mairie du 1-7 le invita a un fin de semana mágico los días 6 y 7 de diciembre para celebrar juntos el fin de año.

Animaciones, espectáculos y un juego de escape Venga en familia, con sus niños y adolescentes

Gratis y sin reserva

