Week-end « Fête de la Musique » à la Pena Eulalia de Saint-Aulaye – Saint Aulaye-Puymangou 20 juin 2025 19:00

Dordogne

Week-end « Fête de la Musique » à la Pena Eulalia de Saint-Aulaye Place Pasteur Saint Aulaye-Puymangou Dordogne

Début : 2025-06-20 19:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-20

Deux Soirées soirée rock avec le groupe Zip me UP ( modern rock cover band) le vendredi 20 juin et Soirée cubaine le samedi 21 juin.

Réservation conseillée au 09 75 79 95 45

Fête de le Musique

Place Pasteur

Saint Aulaye-Puymangou 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 75 79 95 45

English : Week-end « Fête de la Musique » à la Pena Eulalia de Saint-Aulaye

Two evenings: rock night with Zip me UP (modern rock cover band) on Friday June 20 and Cuban night on Saturday June 21.

Reservations recommended on 09 75 79 95 45

German : Week-end « Fête de la Musique » à la Pena Eulalia de Saint-Aulaye

Zwei Abende: Rockabend mit der Gruppe Zip me UP ( Modern Rock Cover Band) am Freitag, den 20. Juni und Kubanischer Abend am Samstag, den 21. Juni.

Reservierungen werden unter 09 75 79 95 45 empfohlen

Italiano :

Due serate: venerdì 20 giugno serata rock con gli Zip me UP (cover band di rock moderno) e sabato 21 giugno serata cubana.

Si consiglia di prenotare al numero 09 75 79 95 45

Espanol : Week-end « Fête de la Musique » à la Pena Eulalia de Saint-Aulaye

Dos veladas: noche de rock con Zip me UP (grupo de versiones de rock moderno) el viernes 20 de junio y noche cubana el sábado 21 de junio.

Se recomienda reservar en el 09 75 79 95 45

